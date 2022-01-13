Российская теннисистка Дарья Касаткина пробилась в полуфинал соревнований категории WTA 500 в Сиднее (Австралия). В 1/4 турнира она обыграла третью ракетку мира из Испании Гарбинье Мугурусу.

Встреча продолжалась 1 час и 27 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу россиянки.

Касаткина отметилась четырьмя эйсами и таким же количеством двойных ошибок на подачах. В ее активе – 4 из 10 реализованных брейк-пойнтов. Мугуруса ни разу не подала на вылет и играла без ошибок с двумя взятыми брейк-пойнтами.

В полуфинале турнира в Сиднее Касаткиной сыграет с победительницей матча между Паулой Бадосой (Испания) – Белиндой Бенчич (Швейцария).

Напомним, ранее стали известны результаты жеребьевки женской сетки Australian Open.