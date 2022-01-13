Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слухи об обсуждении отставки старшего тренера женской сборной России по биатлону Михаила Шашилова.

На информацию Губерниев отреагировал в своём телеграм-канале.

«По Шашилову — правление по этому поводу не будет, на повестке дня не стоит. Шашилов в строю и по-прежнему делает зарядку! Новость на сенсацию явно не тянет!» — написал Губерниев, который сейчас находится с командой на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

Напомним, ранее появилась информация от «Матч ТВ» о том, что на следующем заседании правления СБР могут обсудить возможную замену Михаила Шашилова, поскольку у руководства СБР возникло к тренеру много различных вопросов. Наставник возглавляет основную женскую команду с 2020 года.