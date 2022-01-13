Украинская спортсменка Мария Андрейчук не сможет принять участие в чемпионате Европы по фигурному катанию. Она получила положительный тест на коронавирус перед стартом женского турнира.

Первые прокаты у одиночниц начались сегодня в 12:50 по московскому времени, 13 января. Прямая трансляция доступна по ссылке здесь.

О ситуации сообщает пресс-служба Украинской федерации фигурного катания.

«Согласно правилам, участники чемпионата ежедневно сдают тесты на ковид. Результат Марии оказался положительным, и она была исключена из списка участников», – приводятся слова руководителя делегации Данилы Амирханова.

Российские фигуристки выступят с короткой программой в заключительной, шестой разминке. Ожидается, что они появятся на льду в Таллине (Эстония) после 16:17 по мск.