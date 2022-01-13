Сегодня, 14 января, состоятся произвольные прокаты мужчин-одиночников на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине. Стартуют состязания в 19:00 по московскому времени.

В произвольной программе примут участие 24 фигуриста, поделённые на четыре группы.

В сильнейшей четвёртой разминке выступят все три российских фигуриста, которые и закроют произвольную программу.

После короткой программы россияне занимают первые три места. Евгений Семененко идёт третьим с результатом 99,04, Марк Кондратюк второй с результатом 99,06, Андрей Мозалёв лидирует, набрав 99,76 балла. У их ближайшего преследователя — грузинского ученика Этери Тутберидзе Мориса Квителашвили — 92,76 балла.

Примечательно, что Мозалёв не был в изначальной заявке сборной России и поехал на чемпионат Европы только из-за травмы Михаила Коляды.