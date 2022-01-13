В официальном «Инстаграме» команды Этери Тутберидзе появилось поздравление с днём рождения для тренера Сергея Дудакова. Сегодня, 13 января, Дудакову исполнилось 52 года.

Аккаунт опубликовал видеоролик с нарезкой о тренере группы, поздравление сопровождено стихами.

«Пусть в этот день удача улыбается!

Пусть небеса хранят от зла и бед!

Здоровье, счастье только умножается!

И душу греет радость от побед!», — гласит текст поздравления.

Напомним, Сергей Дудаков работает в группе Этери Тутберидзе уже долгое время — с сезона-2011/12, до этого тренировал в ДЮСШ №48. Группа Тутберидзе тренируется на катке «Хрустальный» спортивной школы «Самбо-70» в Москве. Будучи фигуристом, Дудаков выступал в мужском одиночном катании.