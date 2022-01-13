Главный тренер российской футбольной команды Валерий Карпин вместе с тренерским штабом посетит межсезонные сборы клубов Российской Премьер-лиги.

К наставнику в этой поездке присоединятся Николай Писарев и Виктор Онопко. Они будут наблюдать за подготовкой потенциальных кандидатов в сборную, проводить встречи с игроками и специалистами, сообщает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

14 января Карпин должен вылететь в Испанию, затем приехать в расположение российских команд в ОАЭ и Турции. При этом Писарев в январе и феврале будет только в Турции, а Онопко – исключительно в Испании.

Напомним, 24 марта сборная России проведет полуфинальный стыковой матч за право поездки на ЧМ-2022 против команды Польши.