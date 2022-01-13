Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию, спортивный комментатор Татьяна Тарасова ответила на вопрос о состоянии своего здоровья.

Слова Тарасовой цитирует Metaratings.ru.

«Все нормально, спасибо», – сказала Тарасова.

Ранее ряд СМИ сообщил о том, что Татьяна Тарасова вновь была госпитализирована из-за болей, а также незавершённого курса лечения. Это произошло после новогодних праздников.

До этого Татьяна Тарасова попадала в больницу в декабре, из-за госпитализации и ухудшения состояния Тарасовой пришлось пропустить съемки полуфинального и финального выпусков шоу «Ледниковый период». В этом проекте она бессменно работала в качестве судьи. Также из-за недомоганий Тарасовой пришлось отменить поездку в Сочи на этап Гран-при.