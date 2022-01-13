Новый наставник «Краснодара» Даниэль Фарке рассказал о своих ожиданиях от работы в российской команде. Он отметил, что благодарен за доверие президента клуба Сергея Галицкого.

Об официальном назначении стало известно сегодня, 13 января.

«У нас снова возникли позитивные чувства, так что с нетерпением ждем знакомства с командой. Большое преимущество то, что в чемпионате России до конца февраля нет матчей», – цитирует Фарке sport1.de.

Он добавил, что у штаба появится возможность плотно поработать с командой в течение пяти недель и сделать полноценный подготовительный цикл.

Напомним, немецкий специалист подписал контракт с быками на два года. Ранее он работал в английском «Норвич Сити» и выводил коллектив в АПЛ.