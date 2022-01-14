Сегодня, 14 января, на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге состоится женская классическая эстафета. Спортсменки пробегут отрезки по шесть километров с двумя огневыми рубежами.

В состав российской команды попали четыре сильнейших спортсменки. Первой будет стартовать Валерия Васнецова, она передаст эстафету Ирине Казакевич. Затем ее сменит Светлана Миронова, а финишером станет Кристина Резцова. Биатлонистки выступят под третьим номером.

В текущем сезоне россиянки уже брали награды в классических эстафетах. На этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене национальная сборная была второй.

Напомним, Анастасия Шевченко выступает в Рупольдинге с травмой ноги. Она бы не смогла помочь команде в этой гонке.