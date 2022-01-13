Летом этого года контракты сразу с несколькими яркими футболистами в «Зените» завершатся. И фанатов волнует вопрос: кому же дадут шанс проявить себя, а кто останется не у дел? В ФК рассказали о переговорах.

Сразу стоит отметить, что в этом году действие договоров истекает у форвардов Артема Дзюбы и Сердара Азмуна, полузащитников Александра Ерохина, Алексея Сутормина и Магомеда Оздоева, защитника Ярослава Ракицкого, а также вратарей Михаила Кержакова и Станислава Крицюка.

До часа Х еще целых полгода, но уже сейчас руководству футбольного клуба «Зенит» пришлось задуматься о будущем знаменитых футболистов. За шесть месяцев до истечения действующего контракта каждый спортсмен имеет право вести переговоры с другими футбольными клубами, чтобы подыскать себе новую работу.

«Как обстоят дела с истекающими контрактами игроков, в том числе Артема Дзюбы и Ярослава Ракицкого? У игроков еще полгода контракта, у нас достаточно времени. Мы планируем вести переговоры с игроками», — отметил гендиректор «Зенита» Александр Медведев в беседе с ТАСС.

При этом глава сине-бело-голубых уточнил, что переговоры о продлении контрактов с футболистами будут проводиться не только на зимних сборах, но и по их итогам. Руководство клуба будет принимать во внимание итоги всего сезона.

К слову, на днях появилась информация, что «Лион» может заплатить «Зениту» за Сердара Азмуна 6 млн евро (свыше 500 млн рублей), хотя до этого за 27-летнего нападающего французский клуб предлагал вдвое меньше и получил отказ.

Также СМИ сообщали, что форвардом интересовался итальянский «Ювентус» — Азмуном хотели заменить травмированного Федерико Кьезе. Однако 10 января гендиректор сине-бело-голубых заверил в беседе с изданием «Спорт-Экспресс», что Сердара «Зенит» не отпустит к другим в зимнее трансферное окно, если только футболисту не смогут найти достойную замену.