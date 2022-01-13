Иван Черезов в гостях у "Калашников Концерна". Фото из инстаграм ivan_tcherezov

Иван Черезов в гостях у "Калашников Концерна". Фото из инстаграм ivan_tcherezov

Член правления Союза биатлонистов России (СБР) Иван Черезов опроверг возможную отставку тренера основной женской сборной Михаила Шашилова. По его словам, информация вызвала у него удивление.

Ранее появилась информацию о планах на увольнение специалиста. Сообщалось, что причиной могло стать нарушение режима перед Олимпийскими Играми-2022 в Пекине.

«Как член правления могу подтвердить, что заседание у нас намечено на конец недели. Но в повестке этого вопроса нет», – цитирует Черезова Чемпионат.

Шашилов присоединился к штабу команды в мае 2020 года. Текущий сезон – второй для него в роли руководителя женской команды.

Также новость прокомментировал глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров.