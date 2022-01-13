Российская фигуристка Софья Акатьева обратилась к российским фигуристкам перед стартом чемпионата Европы по фигурному катанию 2022 года в Таллине, Эстония.

В своём «Инстаграме» Акатьева поделилась фотографией и отметила, что уже не за горами Первенство России среди юниоров, в котором она будет участвовать.

«Сейчас я желаю большого успеха спортсменам и всей нашей команде на начавшемся чемпионате Европы в Таллине!», — написала Акатьева.

Напомним, сегодня, 13 января, на чемпионате Европы по фигурному катанию проходит короткая программа женщин. Три российских фигуристки попали в сильнейшую разминку под номером 6. Открывать ее будет Александра Трусова под 31-м номером, затем 32-й выступит Анна Щербакова, а 35-й программу будет катать Камила Валиева.