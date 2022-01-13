Главный тренер сборной Югры Евгений Редькин заявил, что Михаил Бурундуков так и не получил вызов от Международного союза биатлонистов (IBU). По его словам, без этого невозможно оформление документов.

Спортсмен попал в команду по итогам всероссийского старта «Ижевская винтовка». Но его выступление на международных соревнованиях отложилось из-за отсутствия паспорта и визы.

«Все, что можно, со своей стороны мы сделали. Что касается визы, то она ставится на основании вызова Международного союза биатлонистов, ее может сделать только Союз биатлонистов России», – приводит слова Редькина ТАСС.

Напомним, накануне, Евгения Буртасова взяла серебро в короткой индивидуальной гонке на Кубке IBU в Брезно-Осрблье.