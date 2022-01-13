На Зимних Олимпийских играх могут разрешить использование запрещённых в Евросоюзе смазок для лыж с фтором С8 в составе.

Как сообщает норвежское издание Dagbladet со ссылкой на представителя FIS, в Китае на данный момент нет запрета на подобные составы, а игры пройдут именно в Пекине. Также издание подчёркивает, что причина, по которой использование смазок с фтором С8, может быть связана с тем, что в FIS ждут хороших результатов новых тестов смазки.

В Международном союзе биатлонистов отмечают, что фтор С8 не будет разрешён на Олимпиаде. Директор IBU по связям с общественностью Кристиан Винклер заявил следующее: «Поскольку этот запрет является частью наших правил, а олимпийские соревнования регулируются правилами IBU, запрет распространяется и на олимпийские соревнования».