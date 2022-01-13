Полузащитник «Химок» Денис Глушаков обратился к нападающему «Фиорентины» Александру Кокорину с предложением присоединиться к подмосковной команде. Об интересе «Химок» к Кокорину сообщал ряд СМИ в декабре этого года.

«Алло, Кокора, Глушак на связи. Юрий Валентинович и Павел Константинович уже на базе. Когда тебя ждать?» — написал Глушаков в Инстаграме.

Хавбек имеет в виду 38-летнего Юрия Жиркова и хорошего друга Кокорина 33-летнего Павла Мамаева, которые присоеднились к «Химкам» этой зимой.

Сообщалось, что «Химки» готовы были подписать Кокорина в случае его досрочного расторжения контракта с «фиалками», но отказались, узнав о его зарплате.

Сегодня член наблюдательного совета подмосковного клуба Роман Терюшков подтвердил, что «Химки» проявляли интерес к Кокорину, но какой-либо конкретики в переговорах не было.

Кокорин играет в «Фиорентине» с начала 2021 года. В сезоне-2021/22 он провёл пять матчей в Серии A, не отметившись результативными действиями. По итогам 2021 года Кокорин получил «награду» «Золотая урна» в номинации «посмешище».

Контракт Кокорина с итальянским клубом заключен до конца сезона-2023/24.