Бывший тренер «Зенита» Сергей Ломакин высоко оценил потенциал защитника Нурали Алипа, отправившегося с петербургским клубом на зимние сборы. 22-летний футболист центра обороны выступает за «Кайрат» и сборную Казахстана.

«Просто так в «Зенит» даже на просмотр никого не берут. Это игрок с неплохими данными, ведущий футболист сборной Казахстана и «Кайрата». Центральный защитник, а эта позиция в нашей команде сейчас проблемная, — приводит «Петербургский дневник» слова Ломакина. — В «Кайрате» сейчас работает такой опытный тренер, как Курбан Бердыев, он умеет дать защитникам необходимые знания в тактике. В пользу Нуралы Алипа будет и то, что футболисты из Казахстана в нашем чемпионате не считаются иностранцами».

«Зенит» объявил состав на сбор в Дубай сегодня, 13 января. Завершится первый сбор 25 января, у петербуржцев запланированы три товарищеских встречи: «Эмирейтс» (19 января), «Ботева» (22 января) и «Жилины» (25 января).