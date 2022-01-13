На Кубке России по лыжным гонкам прошли классические спринтерские дистанции. Анастасия Фалеева из Санкт-Петербурга и Денис Филимонов из Татарстана взяли золотые медали по итогам старта в Архангельской области.

Второй среди женщин стала Алёна Баранова, представляющая Томскую область, третьей была москвичка Наталья Матвеева.

В соревнованиях мужчин серебро взял Иван Горбунов из Красноярского края. Тройку замкнул Сергей Волков из Московской области.

Оба победителя в нынешнем сезоне участвовали в гонках Кубка мира. Они же выиграли на предыдущем этапе этих всероссийских соревнований.

Напомним, ранее стал известен состав олимпийской сборной на Игры-2022 в Пекине (Китай). Фалеева и Филимонов не попали в этот список.