Главный тренер итальянского клуба «Дженоа» Андрей Шевченко в ближайшее время покинет свой пост.

Как сообщает портал TuttoMercatoWeb, в данный момент клуб и тренер ведут переговоры о досрочном расторжении контракта. Шевченко не сможет сохранить свой пост даже в том случае, если «Дженоа» сегодня, 13 января, обыграет «Милан» в розыгрыше Кубка Италии.

Из-за того, что клуб хочет досрочно разорвать соглашение с Шевченко, ему придётся выплатить тренеру компенсацию в размере 20 млн евро. Под руководством Шевченко «Дженоа» выиграла одну встречу из 10, потерпев 6 поражений.

Руководство «Дженоа» рассматривает на замену Шевченко экс-тренера «Ромы» и «Лиона» Руди Гарсию. Также команду может возглавить экс-тренер «Герты» и других клубов Бундеслиги Бруно Лаббадиа.