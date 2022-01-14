В Таллине (Эстония) продолжается предолимпийский чемпионат Европы по фигурному катанию. Сегодня, 14 января, танцевальные пары выступят с ритм-танцем.

Сборную России на чемпионате Европы представляют три пары.

Серебряные призеры чемпионата России Диана Дэвис и Глеб Смолкин выйдут на лед под 16-м номером. Они попали в четвертую разминку.

Победители ЧР Александра Степанова и Иван Букин выступят в заключительной, шестой разминке, под 24-м номером.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов выйдут на лед предпоследними. Действующие чемпионы мира получили 16-й стартовый номер.

Всего в соревнованиях примут участие 17 танцевальных дуэтов.

Спортсмены выступят с произвольным танцем завтра, 15 декабря. Начало – в 14:35 по московскому времени.