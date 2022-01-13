Старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский прокомментировал ситуацию с распределением олимпийских квот. Вопрос о дополнительных местах решится сегодня, 13 января, на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

Сейчас российская команда отстает от немецкой, находящейся на третьем месте, на 56 очков в Кубке наций. Отличное выступление может позволить их отыграть.

«Настроение у ребят нормальное, все понимают, что нам нужно шесть квот. Реальный расклад для нас: сегодня добавить 27 очков от 377. Это два человека в топ-10, один в топ-20. И в эстафете быть не ниже второго места. Это при условии, что немцы и шведы не наберут ничего нового», – заявил Каминский в эфире Матч ТВ.

Напомним, мужская эстафетная гонка пройдет в субботу, 15 января.