Тренер ЦСКА Григорий Бабаян не смог прилететь к началу первого сбора в Испанию.

«Я в Алма-Аты – аэропорт в городе закрыт. С завтрашнего дня официально возобновляются международные рейсы. Если все сложится хорошо, то завтра же вылечу в Испанию, где присоединюсь к команде«, – цитирует Бабаяна «Чемпионат».

Ранее появилась информация о том, что ЦСКА на сборах сыграет с норвежским клубом «Буде-Глимт». Напомним, армейцы проведут сборы в испанском Кампоаморе. Матч состоится 3 февраля.

ЦСКА идет на четвертом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 30 очков в 18 турах. Лидер РПЛ – «Зенит», набравший 38 очков. На втором месте идет «Динамо» (36 баллов).

После зимнего перерыва ЦСКА сыграет со «Спартаком».