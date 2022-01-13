Российские лыжники Сергей Устюгов, Татьяна Сорина и Анастасия Рыгалина примут участие в раздельной 10-километровой гонке La Venosta Time Trial, которая входит в программу Visma Ski Classics.

Старт запланирован на 15 января в Италии.

Сергей Устюгов и Татьяна Сорина представят команду Team Futura Alta Quota Trentino, Анастасия Рыгалина побежит за Russian Winter Team. Также на гонке появятся Сергей Ардашев из Team Robinson Trentino и Евгений Белов из Team Næringsbanken.

Уточняется, что тренер сборной России Маркус Крамер находится в поиске команды для Юлии Ступак, Христины Мацокиной и Артема Мальцева.

Предолимпийские этапы Кубка мира во французском Ле Рус и словенской Планице были отменены из-за коронавируса.