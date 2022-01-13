Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин высказался о переходе Юрия Жиркова в «Химки».

Аршавин заявил, что он раз за Жиркова. Ему будет приятно снова увидеть Юрия на поле.

«Почему не заканчивает? Чувствует, что не сказал последнего слова в футболе. Возможно, мечтает попасть на чемпионат мира в Катар«, – цитирует Аршавина «Чемпионат».

Напомним, вчера, 12 января, Юрий Жирков подписал контракт с «Химками» до конца текущего сезона с возможностью продления еще на один год.

Срок контракта Юрий Жиркова с «Зенитом» истек летом 2021 года. С того момента футболист был свободным агентом. Ранее Жирков заявил, что завершит профессиональную карьеру, если в зимнее трансферное окно не получит предложений от клубов РПЛ.