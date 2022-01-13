Посол Сербии в Швейцарии Горан Брадич высказался о скандальной ситуации с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем в Австралии. Для него теннисист является прежде профессионалом.

Сербский атлет прибыл в Мельбурн для участия в турнире «Большого шлема», но столкнулся с визовыми проблемами и может быть депортирован по решению министра иммиграции.

«Может, Джокович является противоречивой персоной для кого-то. Но он профессионал, преданный делу спортсмен, желающий играть в теннис. Как отреагировала бы, к примеру, Швейцария, если бы Австралия или другая страна так поступила с Федерером?», — приводит слова посла Telegraf.rs со ссылкой на швейцарское издание 20 Minuten.

Ожидается, что решение по делу Джоковича будет принято завтра, 14 января.