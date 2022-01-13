Российский биатлонист Антон Бабиков рассказал о конкуренции в национальной команде и поблагодарил болельщиков за поддержку.

Бабиков рад, что в его жизни уже был олимпийский опыт. Антон хочет поблагодарить всех, кто пишет ему добрые слова. Он сожалеет, что не может ответить всем лично, но старается радовать поклонников результатами.

«Конкуренция со стороны молодых? Когда столкнулись с ними в мае, мы увидели их огромный потенциал, но на тренировках лично я видел, в чем я сильнее. И понимал, что мы, ветераны, можем биться не хуже», – заявил Бабиков в эфире «Матч ТВ».

Антон добавил, что конкуренция с молодыми биатлонистами давала ему мотивацию на тренировочных сборах. К тому же, Бабиков пообещал товарищу по команде Даниилу Серохвостову медаль в пасьюте на Кубке мира.