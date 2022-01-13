В Таллине (Эстония) продолжается предолимпийский чемпионат Европы по фигурному катанию. Сегодня, 13 января, с короткими программами выступают девушки-одиночницы.

Сборную России на чемпионате Европы представляют действующая чемпионка России Камила Валиева, серебряный призер ЧР Александра Трусова и Анна Щербакова, завоевавшая третье место на турнире в Санкт-Петербурге.

Александра Трусова упала с тройного акселя в начале программы, затем без ошибок исполнила тройной флип и каскад из тройных лутца и тулупа в конце программы.

Судьи оценили прокат воспитанницы Этери Тутберидзе в 75 баллов.

Александра Трусова – бронзовый призер чемпионата мира (2021) и Европы (2020), а также вторая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров.

Фигуристки представят произвольные программы 15 января. Начало – в 19:30 по московскому времени.