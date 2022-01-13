Австрийский биатлонист Симон Эдер пришел на финиш спринтерской гонки в немецком Рупольдинге, держа винтовку в руках.

Спортсмен стартовал под вторым номером на сегодняшней 10-километровой дистанции. По ходу гонки его ждали два огневых рубежа, с которыми он отлично справился.

Известно, что оружие австрийца сломалось не из-за падения. Отставание австрийца от предварительного чемпиона гонки француза Кентена Фийона Майе – 54,4 секунды. После финиша половины участников он входит в топ-10.

Лучший результат среди россиян пока показывает Максим Цветков. Он допустил один промах, но еще держится в 20-ке.

Гонка преследования пройдет в Рупольдинге в воскресенье, 16 января.