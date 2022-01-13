В Таллине (Эстония) продолжается чемпионат Европы по фигурному катанию. Сегодня, 13 января, с короткими программами выступают девушки-одиночницы.

Сборную России на соревнованиях представляют Александра Трусова, Анна Щербакова и Камила Валиева. Все три фигуристки тренируются в группе Этери Тутберидзе.

Анна Щербакова исполнила двойной аксель в начале программы, затем прыгнула тройной флип. Во второй части проката воспитанница Этери Тутберизе ошиблась в каскаде. Она упала с тройного лутца и не смогла зайти на тройной риттбергер.

Судьи оценили выступление Анны Щербаковой в 69,05 балла. Фигуристка заняла промежуточное второе место, уступив соотвечественнице Александре Трусовой.

Фигуристки выступят с произвольными программами 15 января. Начало – в 19:30 по московскому времени.