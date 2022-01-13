Российский биатлонист Александр Логинов завершил выступление в спринтерской гонке на шестом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Спортсмен дважды допустил ошибку на стрельбе стоя.

Россиянин проигрывает предварительному первому месту 1 минуту и 19,5 секунды. Промежуточную лучшую позицию занял француз Кентен Фийон Майе.

«Конечно, хотелось бы разобраться в проблеме со стрельбой стоя, но пока не понимаю, в чем дело. На тренировках трудностей с этим не испытываю. Сегодня старался действовать более аккуратно, без какой-либо скорости», – заявил Логинов в эфире Матч ТВ.

После финиша 80 участников Логинов находится в третьем десятке протокола, занимая 27-е место.

Гонка преследования пройдет в Рупольдинге в воскресенье, 16 января.