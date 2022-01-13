В эстонском Таллине проходит чемпионат Европы по фигурному катанию. Сегодня, 13 января, фигуристки выступают с короткими программами.

Национальную сборную на соревнованиях представляют призеры прошедшего в декабре 2021 года чемпионата России: Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова.

Камила Валиева исполнила тройной аксель в начале программы, затем прыгнула тройной флип. Во второй части проката фигуристка без ошибок сделала каскад из тройных лутца и тулупа.

Судьи оценили прокат фигуристки в 90,45 балла. Валиева заняла промежуточное первое место.

Камила Валиева – чемпионка мира среди юниоров и победительница финала юниорского Гран-при сезона 2019/2020.

Фигуристки выступят с произвольными программами 15 января. Начало – в 19:30 по московскому времени.