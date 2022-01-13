Французский биатлонист и лидер текущего розыгрыша Кубка мира Кентен Фийон Майе завершил спринт в немецком Рупольдинге с лучшим временем. Победитель прошел дистанцию без промахов, а российские спортсмены не попали в топ-20.

Вторым в 10-километровой гонке стал немец Бенедикт Долль с чистой стрельбой. В призовую тройку с одним промахом вошел представитель Белоруссии Антон Смольский.

Лучшим в составе российской команды стал Максим Цветков, у него –21 место, одно непопадание и проигрыш больше минуты. Недалеко от него в финишном протоколе расположился Даниил Серохвостов. Он с одним промахом занял 23-ю позицию. Александр Логинов стал 31-м, Александр Поварницын оказался на 30-й строчке.

По итогам спринта российские спортсмен не смогли набрать нужных очков для увеличения олимпийских квот до шести. Для этой возможности нужно было попадать в топ-15.