В Таллине (Эстония) продолжается чемпионат Европы по фигурному катанию. Сегодня, 13 января, выступили фигуристки-одиночницы с короткими программами.

Промежуточное первое место заняла российская фигуристка Камила Валиева. Она без ошибок исполнила тройной флип, а затем прыгнула каскад из тройных лутца и тулупа. Судьи оценили прокат фигуристки в 90,45 балла.

Второй стала бельгийская фигуристка Луна Хендрикс. Она набрала 76,25 баллов.

Третье место заняла Александра Трусова. Она упала с тройного акселя в начале программы и получила 75 баллов от судей.

Анна Щербакова стала четвертой. Она потеряла каскад, упав при исполнении тройного лутца. Девушка не смогла зайти на тройной риттбергер. Судьи оценили выступление Щербаковой в 69,05 балла.

Фигуристки выступят с произвольными программами 1 января. Начало – в 19:30 по московскому времени.