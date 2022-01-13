Российский биатлонист Максим Цветков прокомментировал выступление в спринтерской гонке в Рупольдинге (Германия) и отметил, что не думает об участии в предстоящих Олимпийских Играх-2022 в Пекине.

Цветков стал лучшим среди национальной команды, показав 21-й результат. Золото в спринте взял обладатель желтой майки Кентен Фийон Майе из Франции.

«Сложно сказать, насколько реально нам получить шестую олимпийскую квоту. Я сегодня довольно быстро работал лёжа, но допустил ошибку. Это моя ошибка. Не хочу говорить об Олимпиаде. Я, если честно, не задумывался о составе», – сообщил Цветков в эфире Матч ТВ.

Напомним, по итогам прошедшей спринтерской гонки россияне не смогли заработать полную квоту для участия в Олимпиаде.