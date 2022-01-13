Российская фигуристка Камила Валиева установила новый мировой рекорд в короткой программе на чемпионате Европы. Соревнования проходят в Таллине (Эстония).

Камила Валиева без ошибок исполнила короткую программу. Она сделала тройные аксель и флип, а также каскад из тройного лутца и тулупа. Судьи оценили выступление фигуристки в 90,45 балла.

Второе место заняла бельгийская спортсменка Луна Хендрикс. Судьи оценили ее выступление в 76,25 балла.

Третьей стала Александра Трусова, упавшая с тройного акселя (76,25 балла). Четвертое место заняла Анна Щербакова (69,05).

Валиева, Трусова и Щербакова тренируются в группе российского тренера Этери Тутберидзе.

Фигуристки представят произвольные программы 15 января. Начало – в 19:30 по московскому времени.