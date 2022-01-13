Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала выступление с короткой программой на чемпионате Европы.

«Аксель не получился, как обычно«, – цитирует Трусову «Спорт-экспресс».

Фигуристка добавила, что уже в прыжке понимает, получится ли у нее чисто исполнить триксель. Пока Александра не может сделать этот элемент на соревнованиях. На тренировках прыжок получается. Трусова считает, что дело в психологии.

На вопрос, почему Александра не откажется от тройного акселя, фигуристка ответила: «Я уже три года его пытаюсь прыгнуть. Отказаться – значит проиграть».

Александра Трусова занимает третье место после короткой программы. Она набрала 75,13 балла. Лидирует еще одна воспитанница Этери Тутберидзе Камила Валиева.