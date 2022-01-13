Российская фигуристка Анна Щербакова высказалась о выступлении с короткой программой на чемпионате Европы. Соревнования проходят в Таллине (Эстония).

«Мы катаем программы каждый день, тренеры смотрят каждый жест, вставляют то, что нравится, поэтому программа постепенно улучшается«, – цитирует Щербакову «Чемпионат».

Российская фигуристка получила за прокат 69,05 балла. Она заняла промежуточное четвертое место, уступив лидеру – Камила Валиевой, 21,4 балла.

Второй стала бельгийская фигуристка Луна Хендрикс (76,26 балла). Третье место заняла Александра Трусова (75,13).

Валиева, Трусова и Щербакова тренируются в группе российского тренера Этери Тутберидзе.

Фигуристки представят произвольные программы 15 января. Начало – в 19:30 по московскому времени.