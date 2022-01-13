Российская фигуристка Камила Валиева прокомментировала новый мировой рекорд в короткой программе на чемпионате Европы. Соревнования проходят в Таллине.

Сегодня, 13 января, Валиева выиграла короткую программу с результатом 90,45 балла. Фигуристка обновила мировой рекорд (87,42), установленный в ноябре прошлого года.

«Новые мировые рекорды – это не рутина. Эти баллы означают, что я не просто так выхожу каждый день работать на тренировку. Где-то улучшаюсь, и это не может не радовать. Это итог моей работы», – цитирует Валиеву «Матч ТВ».

Камила рассказала, что она отдыхала три дня перед чемпионатом Европы, но быстро пришла в форму. Валиева пока не думает о предстоящих Олимпийских играх. Она сосредоточена на текущих соревнованиях.