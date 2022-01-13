Сборная России по биатлону не сможет заявить шесть спортсменов на соревнования мужчин на Олимпийских играх в Пекине. Россияне получили квоту в пять человек.

Максимально возможная квота – шесть биатлонистов. Для того, чтобы ее получить, россияне должны были попасть в топ-3 зачета квалификации к Играм в Пекине.

Российские биатлонисты занимали пятое место перед спринтом на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Третьей шла Германия. россияне не смогли набрать необходимые баллы и отстали от немцев. 4283 против 4362 очков. Этот отрыв отыграть невозможно.

Квалификационные очки на Олимпиаду в Пекине можно набрать только в мужской эстафете на Кубке мира в Рупольдинге. В лучшем случае Россия наберет 60 баллов. Этого не хватит для попадания в топ-3.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.