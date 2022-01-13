Защитник «Спартака» Андрей Ещенко завершил карьеру. Об этом сообщает официальный «Твиттер» клуба. Экс-футболист вошел в тренерский штаб команды.

11 января Ещенко выложил в «Инстаграм» откровенный снимок в стрингах.

Андрей Ещенко – чемпион России, а также серебряный и бронзовый призер турнира в составе «Спартака». Также футболист является победителем Суперкубка страны.

Теперь 37-летний Ещенко будет работать в штабе Паоло Ваноли. Итальянский специалист заменил португальца Руя Виторию.

Андрей Ещенко играл за «Спартак» с 2016 года. Он вышел на поле в 109 матчах, в которых забил один мяч. В текущем сезоне футболист не играл за красно-белых. Он один раз выходил на поле за «Спартак-2» в ФНЛ.

«Спартак» идет на девятом месте в турнирной таблице РПЛ.