В Таллине (Эстония) продолжается чемпионат Европы по фигурному катанию. Сегодня, 13 января, спортивные пары выступают с произвольными программами.

Чемпионы Европы 2021 года Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли промежуточное третье место по итогам короткой программы. Дуэту сняли баллы за то, что Александра исполнила двойной сальхов вместо тройного. Судьи оценили выступление пары в 76,26 балла.

В произвольной программе Бойкова и Козловский чисто исполнили тройной сальхов, каскад из тройного и двух двойных тулупов, а также выбросы на тройной флип и риттбергер.

Судьи оценили выступление пары в 150,97 балла. Суммарная оценка за два дня выступлений равна 227,23 балла.

Чемпионат Европы завершится 16 января показательными выступлениями фигуристов.