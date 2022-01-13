В Таллине (Эстония) продолжается чемпионат Европы по фигурному катанию. Сегодня, 13 января спортивные пары выступают с произвольными программами.

Серебряные призеры Олимпийских игр 2018 года Евгения Тарасова и Владимир Морозов занимали второе место по итогам короткой программы. Фигуристы получили лучшую оценку в своей карьере (81,58 балла), несмотря на ошибку Евгении на выезде с выброса.

В произвольной программе Евгения ошиблась на тройном сальхове в начале программы, затем дуэт чисто выполнил каскад из тройного и двух двойных тулупов, выброс на тройной флип и тройной риттбергер.

Судьи оценили прокат Евгении Тарасовой и Владимира Морозова в 154,85 балла. Суммарная оценка за два дня составила 236,43 балла. Пара обошла еще один российский дуэт Бойкову и Козловского.

С парой работает команда Этери Тутберидзе и Максим Траньков.