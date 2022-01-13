В Таллине (Эстония) продолжается чемпионат Европы по фигурному катанию. Сегодня, 13 января спортивные дуэты выступают с произвольными программами.

Действующие чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли короткую программу. Пара обновила мировой рекорд. Судьи оценили прокат фигуристов в 82,36 балла. Напомним, что этот чемпионат Европы стал дебютным для Мишиной и Галлямова.

Спортивная пара исполнила каскад из двух тройных сальховов через ойлер, затем выброс на тройной флип и синхронный тройной тулуп.Во второй части программы пара сделала выброс на тройной риттбергер.

Судьи оценили прокат фигуристов в 157,46 балла. Суммарная оценка за два соревновательных дня равна 239,82 балла.

Выступление на чемпионате Европы 2022 года стало дебютным для Анастасии Мишиной и Александра Галлямова.