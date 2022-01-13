В Санкт-Петербурге закончился первый период очередного матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. СКА принимает «Сочи».

После первой двадцатиминутки в счете ведет СКА. На 16-й минуте матча счет открыт Марат Хуснутдинов. Сочинцы проиграли вбрасывание в своей зоне, Волков бросил, Максим Третьяк отбил, но не справился с добиванием Хуснутдинова с пятака.

Концовку первого периода СКА провел в меньшинстве. Александр Волков задержал соперника. Судья заметил нарушение правил и отправил хоккеиста СКА на скамейку.

СКА выиграл последний матч у «Сибири», а «Сочи» пока не может прервать проигрышную серию из четырех встреч.

СКА лидирует в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. «Сочи» занимает предпоследнее место в турнирной таблице Востока.