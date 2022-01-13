Главный тренер «Зенита» Сергей Семак хочет, чтобы руководство команды продлило контракт с полузащитником Алексеем Суторминым. Об этом сообщает Metaratings.ru.

Семак считает Сутормина важным игроком основного состава и просит руководство «Зенита» продлить контракт с Алексеем.

Ранее СМИ сообщили, что к Сутормину проявляют интерес «Динамо», ЦСКА и «Рубин». Контракт полузащитника с «Зенитом» истекает летом 2022 года.

Сутормин присоединился к команде из Санкт-Петербурга летом 2019 года. Алексей провел 83 матча в составе «Зенита». Футболист забил 23 гола и отдал девять результативных передач.

По данным портала Transfermarkt стоимость Сутормина составляет 3 миллиона евро.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший преследователь – «Динамо», отстает на 2 очка.