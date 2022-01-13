Олимпийский чемпион и тренер фигуристок из Белоруссии Олег Васильев возмутился судейством на чемпионате Европы по фигурному катанию. Соревнования проходят в Таллине (Эстония).

Напомним, Анна Щербакова заняла четвертое место по итогам короткой программы. Она упала с тройного лутца. Представительница Белоруссии Виктория Сафонова стала восьмой.

«Сафонова получила за каскад «3-3» 8,11 балла, если вычесть стоимость чистого 3Т, то за лутц с неправильным ребром на отталкивании, она получила 3,91 балла. А Щербакова за такой же лутц с падением, получает 3,54«, – цитируют Васильева «РИА Новости Спорт».

У тренера из Белоруссии есть вопросы к ISU о квалификации технической бригады. Он призвал уточнить, эти судьи также ходили на ужин с тренером Анны Щербаковой Этери Тутберидзе, как и танцевальные арбитры?

Олег Васильев добавил, что организация каждый год тратит огромные деньги на обучение судей. Он хочет видеть результаты этого обучения.