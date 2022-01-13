В Кошице (Словакия) стартовал чемпионат Европы по гандболу среди мужчин. Сегодня, 13 января, российские спортсмены играют с Литвой в рамках группового этапа турнира.

Сборная России ведет после первого тайма со счетом 14:9. Россияне забросили шесть мячей подряд и вырвались вперед в начале первого тайма. Хет-трик оформил Косоротов, по два мяча забили Шишкарев и Житников, по мячу – Андреев, Ермаков, Корнев, Санталов, Сорока и Воробьев.

Сборная России попала в группу с Литвой, Норвегией и Словакией. Для выхода в финальную часть турнира россияне должны занять первое или второе место.

Ранее российские и литовские гандболисты встречались на чемпионате мира 2014 года. Первый матч выиграла сборная России (22:33), второй – Литва (30:22).