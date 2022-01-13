Футбольный клуб «Зенит» планирует предложить защитнику Ярославу Ракицкому новый контракт. Пока стороны не обсуждали детали соглашения. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Руководство «Зенита» пока не ведет переговоры с Ракицким и его агентом. По информации источника, руководство команды не планирует ждать до конца сезона. Стороны начнут переговоры до окончания сезона – 2021/2022.

На данный момент рассматриваются два варианта нового контракта Ракицкого. Футболисту предложат подписать соглашение на год, либо на год с опцией продления еще на 12 месяцев.

Ярослав Ракицкий играет за «Зенит» с 2019 года. В текущем сезоне 32-летний защитник забил мяч и отдал 4 результативные передачи.

«Зенит» лидирует в чемпионате России. Команда выигрывает у ближайшего преследователя – «Динамо», 2 очка.