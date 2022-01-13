Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказался о выступлении российских биатлонистов в мужской спринтерской гонке на шестом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).

Напомним, лучший из россиян – Максим Цветков, занял 21-е место.

Васильев не видит в результатах ничего страшного. Он рекомендует относиться к ним проще.

«Сегодня сработал природный эффект – это лотерея. У ребят происходит акклиматизация после горной подготовки, так что все нормально», – цитирует Васильева «Чемпионат».

Эксперт считает, что до Олимпиады достаточно времени. Опытные тренеры смогут подвести биатлонистов сборной России к соревнованиям в оптимальной форме. Васильев уверен, что скорости еще придут, и болельщики увидят хорошие результаты спортсменов.