Завершился второй период матча между СКА и «Сочи» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиге. Встреча проходит в Санкт-Петербурге.

Единственная шайба была заброшена на 16-й минуте первого периода. Отличился Марат Хуснутдинов. Он забил шайбу в ворота Максима Третьяка с отскока.

Во втором периоде СКА пытался увеличить преимущество, но голкипер «Сочи» играл надежно. На 29-й минуте он отразил мощный кистевой бросок Моисеева, а затем забрал шайбу после щелчка Фантенберга.

В концовке второго периода СКА в большинстве создал два хороших момента, но Максим Третьяк справился с атаками питерцев.

СКА лидирует в турнирной таблице Западной конференции. «Сочи» занимает предпоследнюю строчку рейтинга.