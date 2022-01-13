Обнародованы подробности контракта форварда Александра Кокорина, выступающего за итальянскую «Фиорентину», со «Спартаком». Соглашение было подписано в 2020 году. Об этом сообщает телеграм-канал «Baza».

По информации источника, Александр Кокорин должен был получать ежемесячную премию в размере 22 млн рублей за дисциплинированное поведение.

Форвард получал бонус, если не выпивал перед матчами, не спорил с тренерами, не пропускал тренировки и не совершал прочих проступков.

Также Кокорин мог заработать 690 тысяч евро, если бы ща сезон в РПЛ набрал 15 очков по системе «гол+пас».

За подписание контракта со «Спартаком» форвард получил бонус более 4 млн евро.

Кокорин играл за красно-белых в сезоне – 2020/2021. Он забил два мяча и отдал одну результативную передачу за восемь игр.